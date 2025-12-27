Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:32
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçeler beyaza büründü.

        Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri, sürücülere kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

