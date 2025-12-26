Çerkeş'te ÇAKÜ tarafından etkinlik düzenlendi

ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Çerkeş Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, Salt Müzik ve Sanat Topluluğu ile Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.