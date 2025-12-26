Habertürk
Habertürk
        Çerkeş'te ÇAKÜ tarafından etkinlik düzenlendi

        Çerkeş'te ÇAKÜ tarafından etkinlik düzenlendi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından Çerkeş'te etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:28
        Çerkeş'te ÇAKÜ tarafından etkinlik düzenlendi
        ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Çerkeş Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, Salt Müzik ve Sanat Topluluğu ile Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.

        Müzik dinletileri ve halk oyunlarının yer aldığı programda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

        Etkinliğe Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Taner Akarsu ile öğrenciler katıldı.

