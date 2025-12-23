Çankırı'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri kullanarak heykel yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Geri Dönüşüm Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Eko Art Geri Dönüşüm Topluluğu üyesi Resim Bölümü öğrencisi 25 kişi, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 25 heykel yaptı.

Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dilek Öcalan, sergiyi geri dönüşüm ve sıfır atık konseptiyle düzenlediklerini söyledi.

Eserlerin tamamının atık malzemelerden oluştuğunu vurgulayan Öcalan, çalışmayı çevre bilincini öğrencilere ve şehre aşılamak için yaptıklarına işaret etti.

Kendisinin de kartondan Çorakyerler Omurgalı Fosil Bölgesi'nde bulunan kılıç dişli kaplanı çalıştığını anlatan Öcalan, "Çankırı’ya özgü simgeleri, sembolleri çalışmaktan keyif alıyorum. Çankırı'nın çok zengin bir tarihi var. Bu şekilde bunu sanat eserlerimize yansıtıyoruz." dedi.

Serginin 10 gün açık kalacağını dile getiren Öcalan, "Tüm Çankırı halkını davet ediyoruz. Çünkü burada tam bir geri dönüşüm dünyası var. Bu eserleri hiçbir yerde göremezler." ifadesini kullandı.