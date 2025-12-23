Çankırı'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri kullanarak heykel yaptı
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Geri Dönüşüm Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Geri Dönüşüm Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Eko Art Geri Dönüşüm Topluluğu üyesi Resim Bölümü öğrencisi 25 kişi, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 25 heykel yaptı.
Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dilek Öcalan, sergiyi geri dönüşüm ve sıfır atık konseptiyle düzenlediklerini söyledi.
Eserlerin tamamının atık malzemelerden oluştuğunu vurgulayan Öcalan, çalışmayı çevre bilincini öğrencilere ve şehre aşılamak için yaptıklarına işaret etti.
Kendisinin de kartondan Çorakyerler Omurgalı Fosil Bölgesi'nde bulunan kılıç dişli kaplanı çalıştığını anlatan Öcalan, "Çankırı’ya özgü simgeleri, sembolleri çalışmaktan keyif alıyorum. Çankırı'nın çok zengin bir tarihi var. Bu şekilde bunu sanat eserlerimize yansıtıyoruz." dedi.
Serginin 10 gün açık kalacağını dile getiren Öcalan, "Tüm Çankırı halkını davet ediyoruz. Çünkü burada tam bir geri dönüşüm dünyası var. Bu eserleri hiçbir yerde göremezler." ifadesini kullandı.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Esra Nur İptaş da atıkları sanata uyarlayarak eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Su içtiğimiz pet şişe, kullanmadığımız naylon ve kağıt poşetler, tuvalet kağıdı ruloları, bunlar çöpe atılan nesneler. Bunları değerlendirerek, heykellerin iç doldurma alanını oluşturduk. Boş koliler, atılmış kağıtlar, dergiler, kullanılmayan kitaplar heykellerin içinde ve dışında kullanıldı." diye konuştu.
Öğrencilerden Ümmühan Aykut da ağırlıklı olarak karton malzeme kullandıklarına dikkati çekerek, "Kendi eserimde deniz kirliliğine dikkat çekmek için balık yaptım. İçine ambalaj, pet şişeler ve tuvalet kağıtları kullandık. Denizleri çok kirletiyorlar, biz de buna dikkat çekmek için bunu yaptık." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.