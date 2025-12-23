Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri kullanarak heykel yaptı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Geri Dönüşüm Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:50 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri kullanarak heykel yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Geri Dönüşüm Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Eko Art Geri Dönüşüm Topluluğu üyesi Resim Bölümü öğrencisi 25 kişi, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 25 heykel yaptı.

        Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dilek Öcalan, sergiyi geri dönüşüm ve sıfır atık konseptiyle düzenlediklerini söyledi.

        Eserlerin tamamının atık malzemelerden oluştuğunu vurgulayan Öcalan, çalışmayı çevre bilincini öğrencilere ve şehre aşılamak için yaptıklarına işaret etti.

        Kendisinin de kartondan Çorakyerler Omurgalı Fosil Bölgesi'nde bulunan kılıç dişli kaplanı çalıştığını anlatan Öcalan, "Çankırı’ya özgü simgeleri, sembolleri çalışmaktan keyif alıyorum. Çankırı'nın çok zengin bir tarihi var. Bu şekilde bunu sanat eserlerimize yansıtıyoruz." dedi.

        Serginin 10 gün açık kalacağını dile getiren Öcalan, "Tüm Çankırı halkını davet ediyoruz. Çünkü burada tam bir geri dönüşüm dünyası var. Bu eserleri hiçbir yerde göremezler." ifadesini kullandı.

        Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Esra Nur İptaş da atıkları sanata uyarlayarak eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Su içtiğimiz pet şişe, kullanmadığımız naylon ve kağıt poşetler, tuvalet kağıdı ruloları, bunlar çöpe atılan nesneler. Bunları değerlendirerek, heykellerin iç doldurma alanını oluşturduk. Boş koliler, atılmış kağıtlar, dergiler, kullanılmayan kitaplar heykellerin içinde ve dışında kullanıldı." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ümmühan Aykut da ağırlıklı olarak karton malzeme kullandıklarına dikkati çekerek, "Kendi eserimde deniz kirliliğine dikkat çekmek için balık yaptım. İçine ambalaj, pet şişeler ve tuvalet kağıtları kullandık. Denizleri çok kirletiyorlar, biz de buna dikkat çekmek için bunu yaptık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        "Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
        "Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine teslim edildi
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine teslim edildi
        Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine ulaştırıldı
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine ulaştırıldı
        Çankırı'da üç ayların başlaması nedeniyle helva ikram edildi
        Çankırı'da üç ayların başlaması nedeniyle helva ikram edildi