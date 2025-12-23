Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
