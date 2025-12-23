Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:46 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:46
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

        Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

