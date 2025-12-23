Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        "Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kart" uygulaması Çankırı'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kart" uygulaması Çankırı'da başladı.

        Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Çankırı Belediyesi işbirliğiyle kullanıma sunulan Türkiye Kart ile ilgili Yeraltı Tuz Şehri'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının vizyonuyla başlattıkları Türkiye Kart projesine ilk katılan illerden biri olduğunu söyledi.

        Toplu ulaşım kullananların gittikleri her ilde ayrı bir kart almamaları, her yıl değişen şirketlerle kartlarını değiştirmek zorunda kalmamaları, yurt dışına giden kart parasının ülkede kalmasını sağlamak gibi bir hayal kurduklarını belirten Gülten, "Teknolojik olarak zor bir işe kalkıştık. Dünyada örneği bulunmayan bir iş. Tüm şehirlerde geçen, öğrenciyseniz Çankırı'daki öğrenci tarifesini Çankırı'da, Ankara'daki öğrenci tarifesini Ankara'da, Artvin'deki öğrenci tarifesini Artvin'de uygulayabilen, indirimli, ücretsiz kullanan kartların da her yıl gittikleri her yerde kart almak zorunda kalmadıkları bir Türkiye hayal ettik." dedi.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de Türkiye Kart uygulamasına geçen ilk 4 il arasında yer aldıklarına dikkati çekti.

        Şehir içi ulaşımda 27 otobüsle hizmet verdiklerini dile getiren Esen, şunları kaydetti:

        "Yıllık 4 milyon 320 bin yolcu taşımakta, aylık ortalama 360 bin biniş gerçekleşmektedir. Bu rakamlar toplu ulaşımın şehrimiz için önemini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Kart ile amacımız, vatandaşımızın başta ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerine tek kart üzerinden pratik, hızlı ve güvenli şekilde erişmesini sağlamaktır. Aynı zamanda hemşehrilerimizin başka illere seyahat ettiklerinde farklı kartlar almak zorunda kalmalarını ortadan kaldırarak ülke genelinde ortak, kolay bir kullanım imkanı sunmaktır. Bu uygulama belediyemizin vatandaş odaklı dijital dönüşüm vizyonumuzun da önemli bir parçasıdır."

        Konuşmaların ardından Esen ile Gülten arasında Türkiye Kart ile ilgili protokol imzalandı.

        Gülten, daha sonra Esen ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a "Türkiye Kart"larını takdim etti.

        Programa PTT AŞ Genel Müdür Yardımcıları Fatih Tezcan ve Emrah Yoğurtçu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bozkurt ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine teslim edildi
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine teslim edildi
        Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine ulaştırıldı
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine ulaştırıldı
        Çankırı'da üç ayların başlaması nedeniyle helva ikram edildi
        Çankırı'da üç ayların başlaması nedeniyle helva ikram edildi
        Çankırı turist kafilelerin rotası haline geldi
        Çankırı turist kafilelerin rotası haline geldi
        Batı Karadeniz'in fatihi Emir Karatekin Bey'in kabrini her yıl binlerce kiş...
        Batı Karadeniz'in fatihi Emir Karatekin Bey'in kabrini her yıl binlerce kiş...