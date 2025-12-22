Çankırı'da üç ayların başlaması nedeniyle helva ikram edildi

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çankırı İl Başkanlığı üç ayların başlaması nedeniyle helva ikram etti.

TÜRKAV tarafından Kent Meydanı'nda 16'’ncısı düzenlenen etkinlikte vatandaşlara helva dağıtıldı.

TÜRKAV İl Başkanı İsa Bölükbaşı yaptığı konuşmada, üç ayların başlaması dolayısıyla helva ikramında bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sarıkamış şehitlerimizi de anıyoruz. Onlara da rahmet diliyoruz." dedi.

Etkinliğe, MHP İl Başkanı Fatih Kaya, Meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.