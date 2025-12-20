Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Çankırı'dan Ankara'ya ulaşım sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.
Çankırı'dan Ankara'ya ulaşım sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.