Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Rafet Yıldız (20) idaresindeki 06 BFR 883 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sumucak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Çankırı'da "Bağımsız Gelecek" konferansı düzenlendi
        Çankırı'da "Bağımsız Gelecek" konferansı düzenlendi
        Çankırı'da Kasım ayında 254 konut satıldı
        Çankırı'da Kasım ayında 254 konut satıldı
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 12 zanlı yak...
        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 12 zanlı yak...
        Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi