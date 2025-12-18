Çankırı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Rafet Yıldız (20) idaresindeki 06 BFR 883 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sumucak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
