Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmak için arkadaşlarıyla ormanlık alana giden Onur Altuntaş, ağaçların arasında ses duyması üzerine telefonunun kamerasını açtı.

        Bu sırada ağaçların arasından çıkan vaşak, bir süre bölgede dolaşıp yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

        Altuntaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Çankırı'da sis etkili oldu
        Çankırı'da sis etkili oldu
        Meteorolojinin uyardığı Çankırı'da kar yağışı etkili oldu
        Meteorolojinin uyardığı Çankırı'da kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" sona erdi
        "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" sona erdi
        Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi
        Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi
        Yerin 150 metre altındaki bu mağarada şifa arıyorlar
        Yerin 150 metre altındaki bu mağarada şifa arıyorlar