Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Bu sırada ağaçların arasından çıkan vaşak, bir süre bölgede dolaşıp yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmak için arkadaşlarıyla ormanlık alana giden Onur Altuntaş, ağaçların arasında ses duyması üzerine telefonunun kamerasını açtı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.