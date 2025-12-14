Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" sona erdi

        Çankırı'da düzenlenen "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 21:32 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da düzenlenen "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen ve 11 ilden 220 sporcunun katıldığı turnuva bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

        Genç kadın, genç erkek, alt minik erkek, alt minik kadın, yıldız erkek, yıldız kadın, üst minik erkek, üst minik kadın, büyük erkek, büyük kadın ve 23 yaş altı kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından organizasyon sona erdi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da müsabakaları takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goller ve kırmızı kart!
        Goller ve kırmızı kart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi
        Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi
        Yerin 150 metre altındaki bu mağarada şifa arıyorlar
        Yerin 150 metre altındaki bu mağarada şifa arıyorlar
        "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" başladı
        "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" başladı
        Şabanözü'nde "yaran geceleri" başladı
        Şabanözü'nde "yaran geceleri" başladı
        Çankırı'da vaşak görüntülendi
        Çankırı'da vaşak görüntülendi
        Çerkeş'te yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
        Çerkeş'te yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor