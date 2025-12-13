Şabanözü'nde "yaran geceleri" başladı

Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

Büyük başağalığını İsmail Büyüköz, küçük başağalığını ise Yakup Koçak'ın yaptığı yaran gecelerinin açılışı kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Merkez Mevlana Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Yaran geceleri hakkında bilgi veren büyük baş ağa İsmail Büyüköz, yaranın akşam namazının ardından başladığını belirterek, "Yaran İslam ahlak ve fazileti ile şekillenen, Anadolu insanının bir araya gelerek belli kurallar çerçevesinde özel mekanlarda yaşattığı milli kültür mirasıdır. Yaran, Oğuzlar'dan günümüze ulaşan ilim ve irfan yuvası ahilik müessesinin bir şubesidir ve yaran kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında, maniler okunuyor, çeşitli oyunlar oynanıyor.