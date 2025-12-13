Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Şabanözü'nde "yaran geceleri" başladı

        Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:51 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şabanözü'nde "yaran geceleri" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

        Büyük başağalığını İsmail Büyüköz, küçük başağalığını ise Yakup Koçak'ın yaptığı yaran gecelerinin açılışı kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Merkez Mevlana Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

        Yaran geceleri hakkında bilgi veren büyük baş ağa İsmail Büyüköz, yaranın akşam namazının ardından başladığını belirterek, "Yaran İslam ahlak ve fazileti ile şekillenen, Anadolu insanının bir araya gelerek belli kurallar çerçevesinde özel mekanlarda yaşattığı milli kültür mirasıdır. Yaran, Oğuzlar'dan günümüze ulaşan ilim ve irfan yuvası ahilik müessesinin bir şubesidir ve yaran kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında, maniler okunuyor, çeşitli oyunlar oynanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Çankırı'da vaşak görüntülendi
        Çankırı'da vaşak görüntülendi
        Çerkeş'te yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
        Çerkeş'te yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
        Çankırı'da zürafadan gergedana yüzlerce fosil bulunan alandan bu sezon 200...
        Çankırı'da zürafadan gergedana yüzlerce fosil bulunan alandan bu sezon 200...
        Çankırı'da öğrenci yurtlarında yangın tatbikatı yapıldı
        Çankırı'da öğrenci yurtlarında yangın tatbikatı yapıldı
        ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ilk mezunlarının Adli Yargı sınavındaki başarısı
        ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ilk mezunlarının Adli Yargı sınavındaki başarısı
        Çerkeş'te tiyatro oyunu sahnelendi
        Çerkeş'te tiyatro oyunu sahnelendi