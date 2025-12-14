Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi
Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi.
AK Parti Orta İlçe ve Belde Kadın Kolları tarafından Kalfat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, muhabbet adabının toplumsal hayattaki yeri, birlik ve beraberliğin önemi ile gönül dilinin insanları nasıl bir araya getirdiği üzerine sohbetler gerçekleştirildi.
Programa, Kalfat Belde Başkanı Salim Doğan, Orta İlçe Müftüsü Erdem Dul, AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ile ilçe ve belde teşkilat üyeleri katıldı.
