        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi

        Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:49 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:49
        Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi
        Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi.

        AK Parti Orta İlçe ve Belde Kadın Kolları tarafından Kalfat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, muhabbet adabının toplumsal hayattaki yeri, birlik ve beraberliğin önemi ile gönül dilinin insanları nasıl bir araya getirdiği üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

        Programa, Kalfat Belde Başkanı Salim Doğan, Orta İlçe Müftüsü Erdem Dul, AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ile ilçe ve belde teşkilat üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

