"Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" başladı

Çankırı'da düzenlenen "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası", Keloğlan maskotunun maçıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, sadece sportif müsabakanın başlangıcına değil, Türk masal kültürü ile sporun birleştiği etkinliğe tanıklık ettiklerini söyledi.

Turnuvanın, kültürel tanıtım, şehir imajı, sporcuların gelişimi, fair play ve Çankırı'da sportif hareketliliğin artması için düzenlendiğini belirten Ak, "Spor, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın, onlara disiplin ve sorumluluk ruhu katmanın en etkili yollarından biridir. Bu turnuva, gençlerimizin sadece fiziki güçlerini değil, aynı zamanda karakterlerini de geliştirecek bir platform sunmaktadır." diye konuştu.

Boks İl Temsilcisi Ahmet Çınar da turnuvaya adını veren Keloğlan'ın Anadolu'da gücüyle değil aklıyla kazanan, haksızlığa boyun eğmeyen, adaleti ve iyiliği temsil eden bir halk kahramanı olduğunu dile getirdi.