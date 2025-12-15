Habertürk
Habertürk
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:58
        Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

