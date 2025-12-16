Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 12 zanlı yakalandı

Olayla ilgili 1 Afganistan uyruklu şüpheli Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınırken, 11 Afganistan uyruklu zanlı hakkında da idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

