Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. İki takımda da çok sayıda eksik futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin canlı anlatımı ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
HAKEM: Oğuzhan Çakır
STAT: Chobani
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE 16 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe'nin derbi mücadelesine 9 eksiği bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemiyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kaldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide yok.
BEŞİKTAŞ KUPAYI 11 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren Beşiktaş ise organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Siyah-beyazlılar, derbide kazanarak kupada grup aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.
Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı. Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.