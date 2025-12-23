Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

HAKEM: Oğuzhan Çakır

STAT: Chobani

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE 16 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe'nin derbi mücadelesine 9 eksiği bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemiyor.