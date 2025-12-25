Çankırı'da ilk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi

MUHAMMED KAYGIN - Osmanlı engereği (şeritli engerek) türünün dünyadaki yayılışının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğu belirlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, lisans öğrencisi Arda Emre Kandil ile Eldivan ilçesinde 2023'te arazi çalışması sırasında Osmanlı engereği ile karşılaştı.

Türe ait 3 yılanı öğrencisiyle gözlemleyen Bozkurt, konuyla ilgili bilimsel çalışma yaparak, Osmanlı engereğinin Çankırı'da ilk kez kayda geçtiğini, türün yayılış sahasının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğunu tespit etti.

Bu çalışma, "Journal Of Animal Diversity" adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Doç. Dr. Bozkurt, AA muhabirine, araştırmalarında, türün yayılış sahasının yaklaşık 100 kilometre uzadığını fark ettiklerini söyledi.

Türü, küresel iklimsel değişiklikler için yapılan ekolojik niş (yaşam alanı) modellemesi ile analiz ettiklerini, gelecekte dağılış sahasının kaybolabileceğini anlatan Bozkurt, bu nedenle Çankırı'daki yeni kaydın önem taşıdığını belirtti.

Daha sonra yaptıkları arazi çalışmalarında da bu alanda türe ait bireyler ile yavru bireyleri gözlemlediklerine işaret eden Bozkurt, "Tür, zehirli ve 1 metreye kadar büyüyebilen bir yılan ama insanlar için çok tehdit oluşturmuyor. Çünkü daha çok gece ve sabaha karşı çok erken saatlerde aktif. Çankırı, türün dünyadaki dağılış sahasının en kuzeydoğusu oluyor, sınır bir bölge. O nedenle korunması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Türün Türkiye'de Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Trakya'da görüldüğüne dikkati çeken Bozkurt, "Ülkemiz dışında Yunanistan'da çok dar bir dağılışı var. Dağılışının yaklaşık yüzde 90'lık kısmı ülkemizde bulunuyor diyebiliriz. Türle ilgili kayıtları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ilettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü gözlem yaparak bu türü koruma altına alabilir." dedi.

- "Zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil"