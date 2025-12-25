Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da ilk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi

        MUHAMMED KAYGIN - Osmanlı engereği (şeritli engerek) türünün dünyadaki yayılışının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da ilk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Osmanlı engereği (şeritli engerek) türünün dünyadaki yayılışının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğu belirlendi.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, lisans öğrencisi Arda Emre Kandil ile Eldivan ilçesinde 2023'te arazi çalışması sırasında Osmanlı engereği ile karşılaştı.

        Türe ait 3 yılanı öğrencisiyle gözlemleyen Bozkurt, konuyla ilgili bilimsel çalışma yaparak, Osmanlı engereğinin Çankırı'da ilk kez kayda geçtiğini, türün yayılış sahasının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğunu tespit etti.

        Bu çalışma, "Journal Of Animal Diversity" adlı bilimsel dergide yayımlandı.

        Doç. Dr. Bozkurt, AA muhabirine, araştırmalarında, türün yayılış sahasının yaklaşık 100 kilometre uzadığını fark ettiklerini söyledi.

        Türü, küresel iklimsel değişiklikler için yapılan ekolojik niş (yaşam alanı) modellemesi ile analiz ettiklerini, gelecekte dağılış sahasının kaybolabileceğini anlatan Bozkurt, bu nedenle Çankırı'daki yeni kaydın önem taşıdığını belirtti.

        Daha sonra yaptıkları arazi çalışmalarında da bu alanda türe ait bireyler ile yavru bireyleri gözlemlediklerine işaret eden Bozkurt, "Tür, zehirli ve 1 metreye kadar büyüyebilen bir yılan ama insanlar için çok tehdit oluşturmuyor. Çünkü daha çok gece ve sabaha karşı çok erken saatlerde aktif. Çankırı, türün dünyadaki dağılış sahasının en kuzeydoğusu oluyor, sınır bir bölge. O nedenle korunması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

        Türün Türkiye'de Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Trakya'da görüldüğüne dikkati çeken Bozkurt, "Ülkemiz dışında Yunanistan'da çok dar bir dağılışı var. Dağılışının yaklaşık yüzde 90'lık kısmı ülkemizde bulunuyor diyebiliriz. Türle ilgili kayıtları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ilettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü gözlem yaparak bu türü koruma altına alabilir." dedi.

        - "Zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil"

        Yılanla ilgili bilgi veren Bozkurt, "Başı üçgen, göz bebekleri dikey, sırtında zikzak şeklinde desen var. Kuyruğu kısa ve küt, vücudu boyuna göre oldukça kalın ve bir metreye kadar büyüyebiliyor. En belirgin özelliği, başın üçgen ve sırtında zikzak şeklinde şeridin olması." diye konuştu.

        Bozkurt, sürüngenlerin, özellikle zehirli yılanların insanlar için hastalık oluşturabilecek farelerle mücadelede etkin görev aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Tür zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil. Hatta insanları gördüğünde ilk önce uyarı olarak 'tıslama' sesi çıkarır. Çok yakınına giderseniz, üstüne basarsanız sizi ısırmaya çalışır. Hem haşerelere karşı koruyucu olması hem de insanlara karşı zararlı olmaması nedeniyle insanların yılanları gördüklerinde öldürmemesi, onların korunması önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri kullanarak heykel yaptı
        Çankırı'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri kullanarak heykel yaptı
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        "Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
        "Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine teslim edildi
        ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine teslim edildi
        Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı