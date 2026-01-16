Çankırı'nın Orta ve Korgun ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Çankırı'nın Orta ve Korgun ilçelerinde düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.



Orta Şehit Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.



Törende konuşan Kaymakam İnce, yoğun geçen bir dönemin ardından öğrencilerin tatili hak ettiklerini belirterek, tatil sürecinde öğrencilerin hem dinlenmelerini hem de kendilerini geliştirecek faaliyetlere zaman ayırmalarını tavsiye etti.



İlçe genelinde 850 karne sevinci yaşadı.



- Korgun



Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile beraberindekiler, Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.



Program kapsamında okul öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi gezen Gür, birinci dönemin tamamlanması dolayısıyla öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, karne alan öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.







