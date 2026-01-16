Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Taşolar için uğurlama töreni düzenlendi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, kentten uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:52
        Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Taşolar için uğurlama töreni düzenlendi
        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, kentten uğurlandı.


        Vali Taşolar'a veda etmek isteyen çok sayıda vatandaş, Ankara kara yolu üzerindeki Valilik binasına geldi.

        Burada bazı vatandaşlar meşale yakarak Vali Taşolar'a tezahüratta bulundu.

        Vali Taşolar'a veda etmek isteyenlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü, bazıları da fotoğraf çektirdi.

        Vatandaşlardan helallik isteyen Vali Taşolar, daha sonra aracıyla kentten ayrıldı.

        Uğurlama programına Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

