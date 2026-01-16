Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Taşolar için uğurlama töreni düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, kentten uğurlandı.





Vali Taşolar'a veda etmek isteyen çok sayıda vatandaş, Ankara kara yolu üzerindeki Valilik binasına geldi.



Burada bazı vatandaşlar meşale yakarak Vali Taşolar'a tezahüratta bulundu.



Vali Taşolar'a veda etmek isteyenlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü, bazıları da fotoğraf çektirdi.



Vatandaşlardan helallik isteyen Vali Taşolar, daha sonra aracıyla kentten ayrıldı.



Uğurlama programına Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



