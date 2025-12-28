Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:57 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:57
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

        Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

