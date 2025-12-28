Çankırı'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile görüntülendi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.
Ormanlık alanların karla buluşması dron ile görüntülendi.
Bölgede etkili olan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.