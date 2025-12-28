Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

        Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 22:56 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:56
        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

        Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

