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        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engel Yok, Engelleme Var" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:59
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        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engel Yok, Engelleme Var" programı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, engelliliğin, sosyal yönleriyle herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına ihtiyaç hissedildiği toplumsal bir konu olduğunu söyledi.

        Engellilerin engelini kaldıracak çalışmaları hayata geçirirken kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetlere de ağırlık verdiklerini anlatan Yıldırım, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde engellilerimizi de yalnız bırakmadık. Salgın sürecini fiziki ve ruhsal olarak en az etkiyle atlatmaları için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin şefkat şemsiyesi altında toplumumuzun en dezavantajlı kesimlerine geniş yer açmaya çalıştık. Sosyal adaleti güçlendirme idealimize, yardım ve ihsan yerine hak temelli politikalarla ulaşmaya gayret ettik. Aynı zamanda hem Şabanözü hem Eldivan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma merkezlerimizdeki engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını da teşvik ettik. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Eldivan Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri sakinleri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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