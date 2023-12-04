Çerkeş'te deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi Çerkeş'te deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Çerkeş'te deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelinde 8. sınıflara yönelik deneme sınavı yapıldı.

Okullar bazında yüzde 10'luk sıralamaya giren 21 öğrenciye başarı belgesi verildi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek sınavda başarılı olan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Kaymakam Bulgurlu öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.