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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 TEMMUZ 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar canlı alış-satış rakamlarını takip ediyor. Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolar nedeniyle altın fiyatları baskı altında kalıyor. Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Güne 3303 dolardan başlayan altının ons fiyatı, saat 15.30 itibarıyla 3286 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte, 10 Temmuz Perşembe 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:51
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        1

        Altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan altın güçlenen doların etkisiyle birlikte güçsüz seyre yöneldi. Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Haftanın üçüncü iş gününde gram altın 4.238 TL'den, çeyrek altın 6.929 TL'den işlem görüyor. İşte 10 Temmuz Perşembe 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış:4.252,6050

        Satış: 4.252,6910

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.285,63

        Satış: 3.286,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.804,2500

        Satış: 6.952,4500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.209,4500

        Satış: 27.721,2300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.603,00

        Satış: 27.745,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.516,14

        Satış: 13.856,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.115,37

        Satış: 27.626,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.034,65

        Satış: 28.742,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.318,09

        Satış: 3.268,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.862,40

        Satış: 4.060,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.752,00

        Satış: 69.257,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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