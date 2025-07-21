Altın fiyatları 22 Temmuz verileri alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin farklı görüşlerini değerlendirirken yükseldi. Külçe altın, ons başına yaklaşık yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta faiz indirimi çağrısında bulunması ve Guvernör Michelle Bowman’ın da indirime açık olduğunu ifade etmesinin ardından geldi. Saat 18.00 itibarıyla gram altın 4 bin 415 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 63 TL'den alıcı buluyor. İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…