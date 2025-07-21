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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 TEMMUZ 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Gram altın rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler güncel alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Altın, Fed yetkililerinin enflasyon görüşleri ve yatırımcıların tarife beklentileri ile yükseldi. Saat 18.00 itibarıyla ons altın 3 bin 376 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 415 liradan işlem görüyor. İşte, 22 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 07:37 Güncelleme: 22.07.2025 - 01:22
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        1

        Altın fiyatları 22 Temmuz verileri alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin farklı görüşlerini değerlendirirken yükseldi. Külçe altın, ons başına yaklaşık yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta faiz indirimi çağrısında bulunması ve Guvernör Michelle Bowman’ın da indirime açık olduğunu ifade etmesinin ardından geldi. Saat 18.00 itibarıyla gram altın 4 bin 415 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 63 TL'den alıcı buluyor. İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.414,4990

        Satış: 4.415,0060

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.375,99

        Satış: 3.376,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.063,3900

        Satış: 7.218,7300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.253,9600

        Satış: 28.786,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.501,00

        Satış: 28.698,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.083,92

        Satış: 14.438,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.256,88

        Satış: 28.789,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.878,31

        Satış: 29.606,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.395,46

        Satış: 3.363,40

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.988,46

        Satış: 4.200,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.989,00

        Satış: 71.635,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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