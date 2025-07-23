Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, kampın son hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Cagliari ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray’ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak renklerine bağladığı Leroy Sané'nin forma giyip giymeyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray-Cagliari maçı canlı yayın izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.