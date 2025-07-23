Cehennem Melekleri 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini, Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren ve Randy Couture'un paylaştığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Cehennem Melekleri 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 4 ne zaman çekildi?" İşte Cehennem Melekleri 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

CEHENNEM MELEKLERİ 4 KONUSU NEDİR?

Cehennem Melekleri, ileri silah becerileri sahip olan son savunma hattıdır. ABD ve Rusya arasında nükleer çatışmaya karşı müdahale etmesi için Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubunu çağırırlar. Ancak onların bu görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe dahil olan yeni üyeler ise tarzı ve taktikleriyle gruba farklılık katacaktır.

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CEHENNEM MELEKLERİ 4 OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham:Lee Christmas

Sylvester Stallone:Barney Ross

Dolph Lundgren:Gunner Jensen

Randy Couture:Toll Road

Eddie Hall:Adele

Curtis "50 Cent" Jackson:Easy Day

Megan Fox:Gina

Tony Jaa:Decha

Andy Garcia:Marsh

Sheila Shah:Mandy

Jacob Scipio:Galan