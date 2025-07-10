Voleybolseverlerin merakla takip ettiği VNL heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. hafta mücadelelerine Hollanda galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, güçlü oyunuyla dikkat çekti. 3-0’lık net skorla moral depolayan milliler, şimdi sıradaki rakip Çekya için sahaya çıkacak. VNL'de final hedefiyle yoluna devam eden Türkiye'nin kalan maçları ve yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte merak edilenler...