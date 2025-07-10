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        Haberler Bilgi Spor Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları 3. hafta maçları

        Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maçlarına hızlı bir başlangıç yaptı. Hollanda'yı set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları, bu galibiyetle seriyi sürdürdü ve gözünü bir sonraki rakip olan Çekya'ya çevirdi. Turnuvanın Avrupa ayağında İtalya ve Sırbistan karşılaşmalarıyla da zorlu bir haftaya hazırlanan milliler, final yolunda emin adımlarla ilerliyor. Peki, Türkiye-Çekya maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 19:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:33
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        1

        Voleybolseverlerin merakla takip ettiği VNL heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. hafta mücadelelerine Hollanda galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, güçlü oyunuyla dikkat çekti. 3-0’lık net skorla moral depolayan milliler, şimdi sıradaki rakip Çekya için sahaya çıkacak. VNL'de final hedefiyle yoluna devam eden Türkiye'nin kalan maçları ve yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte merak edilenler...

        2

        FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları 9-13 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde gerçekleşiyor. Filenin Sultanları, bu etapta son kez sahaya çıkacak. Üç haftalık periyot sonunda puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar final etabına yükselecek.

        3

        TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 11 Temmuz Cuma günü saat 21:30'da Çekya karşısına çıkıyor. TRT 1'den canlı olarak aktarılacak.

        4

        FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        11 Temmuz 2025

        21.30 / Çekya-Türkiye

        5

        12 Temmuz 2025

        20.00 / Türkiye-İtalya

        13 Temmuz 2025

        21.00 / Sırbistan-Türkiye

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