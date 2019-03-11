6 | 7



Ben çocuk bakıyorum' Ee ne yapalım? bu sizin doğanızda var. Ben de doğurmayı çok istiyorum ama Allah vermemiş ne yapalım? Sen doğursan da bizden gelen küçücük şeye ihtiyacın var. O olmadan yap da göreyim! Ama tüp ama bilmem ne, yırtınsan da yapamazsın.



Çocuğuna bile bakmayan, cicili bicili eşofman giydirip 1 saat ınstagram için fotoğraf çeken, çocuğunun altını bile bir kez değiştirmeyen, mamasını dahi yedirmeyip bakıcıya yaptıran kadına sözüm!



Üretmeyen erkekten de çok sıkılıyorum!





