DHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde takla atan cipteki 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Taşova-Amasya D100 kara yolu Ladik yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanların içinde bulunduğu Fuat Kavcı (32) yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Fuat Kavcı ile Hikmet Kavcı (61) ve Esengül Sekmen'in (67) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nezaket Kavcı (67) ise ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

MECBURE KAVCI'NIN CENAZESİNE GİDİYORLARDI

Cenaze yolundaki faciada kahreden detay ortaya çıktı. Cenazenin İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Mecbure Kavcı (93) olduğu, kazada hayatını kaybedenlerin ise, yaşlı kadının kızı Esengül Sekmen, oğlu Hikmet ve torunu Fuat Kavcı olduğu öğrenildi. Kazada eşi ile oğlunu kaybeden yaralı Nezaket Kavcı'nin ise tedavisi sürüyor.

KIZI AYNE YERDE OĞLU VE TORUNU İSE İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

İstanbul'dan havayoluyla Erzurum'a getirilen 8 çocuk annesi Mecbure Kavcı'nın cenazesi, Pazaryolu ilçesi Kavak Mahallesi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaşlı kadının kızı Esengül Sekmen'in de yarın aynı mahallede toprağa verileceği öğrenilirken, oğlu Hikmet ile torunu Fuat Kavcı için İstanbul'da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.