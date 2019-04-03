Cenk Küpeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Ünlü manken Demet Şener ile birliktelik yaşayan Cenk Küpeli magazin severler tarafından en sık araştırılan isimlerden biri oldu.

CENK KÜPELİ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara’da doğdu. Küpeli,eski milli basketbolcular arasında yer alıyor. Cenk Küpeli kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak devam ettirdi.

Ünlü model, ilişkisinin çok yakın bir zamanda başladığını söyledi ve “Ben özgür bir kadınım. Zorlu bir süreç yaşadım. Şu anda çok aşığım, çok mutluyum. Bu çok yeni bir ilişki” şeklinde konuştu.