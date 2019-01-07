Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 başlıyor. ABD’nin Las Vegas kentinin ev sahipliği yaptığı fuarda 155’den fazla ülkeden katılan 4 bin 500’ün üzerinde şirket en yeni teknolojilerini sergileyecek.

Resmi açılışı yarın yapılacak olan CES (Consumer Electronic Show) 2019, 11 Ocak Cuma gününe kadar sürecek. 185 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara bu yıl yapay zeka ve 5G teknolojilerinin damgasını vurması bekleniyor.

5G ile birlikte nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin hayatımıza getireceği yenilikler, yapay zeka destekli sanal asistanlarla değişen akıllı ev sistemleri ve uygulamalarının yanı sıra otonom sürüş teknolojilerinin dönüştürdüğü otomotiv endüstrisi de CES 2019’da boy gösterecek.

Fuarda yapay zeka destekli sanal asistanlar arasında özellikle Google ile Amazon'un rekabetinin öne çıkması bekleniyor.

APPLE'DAN GOOGLE'A GÖNDERME!

Tüketici elektroniği alanında 8K çözünürlüklü televizyon modellerinin sahne alacağı fuarda, oyun dünyasında artırılmış gerçekliğin, ev eşyalarında IoT’nin, mobil iletişimde ise 5G destekli cihaz ve sistemlerin ön plana çıkması bekleniyor.

Bu arada CES 2019 öncesi ilk hamle, fuara önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılmayan Apple'dan geldi. Las Vegas'taki fuar alanının tam karşısındaki bir binayı reklam panosuna çeviren Apple, "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" sloganı üzerinden "iPhone'unuzda olan her şey, iPhone'unuzda kalır" diyerek, Google'ın Android sistemindeki güvenlik tartışmalarına gönderme yaptı.

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