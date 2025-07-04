Chris Hemsworth ve Elsa Pataky yaz tatilini farklı ülkelerde ayrı geçiriyor

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky çifti, yaz tatilini farklı yerlerde geçiriyor. Üç çocuğuyla mutlu bir birliktelik yaşayan çiftin yazı ayrı geçirmesi, "Acaba ayrılıyorlar mı?" sorularını gündeme taşıdı.

41 yaşındaki 'Thor' yıldızı Hemsworth ve 48 yaşındaki İspanyol oyuncu Pataky, sık sık birlikte çekilen fotoğraflarına sosyal medyada yer vermeleriyle biliniyor, ancak çift haftalardır birlikte fotoğraf çektirmedi. Avustralya'da yaşayan çift, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki seyahatlerinin tadını çıkarıyor.

Avustralyalı oyuncu Hemsworth birkaç hafta önce Instagram'da, uzun zamandır birlikte çalıştığı kişisel antrenörü ve en yakın arkadaşı Luke Zocchi ile Fransa'nın Hossegor kentindeki sahil kaçamağından bir dizi fotoğraf paylaştı. Ebeveynleri Leonie ve Craig de bu tatilde ona eşlik etti.

REKLAM

Chris Hemsworth ve antrenörünün Fransa tatili

Eşi Elsa Pataky ise ülkesi İspanya'da tatilin tadını çıkardı ve bu tatilden karelerini Instagram'da paylaştı.

Elsa Pataky İspanya'da

Çift, ayrı tatillerinden bir hafta önce, oğulları Sasha'nın Byron Körfezi'ndeki sörf yarışmasında ona destek olurken birlikte fotoğraf verdi.