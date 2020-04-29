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Usta Gazeteci Coşkun Aral, uzak doğuda yarasa ve böcek gibi vahşi hayvanların neden yenildiğini ve bu alışkanlığın neden kaynaklandığını anlattı.

Aral, şunları söyledi: "Uzak doğuya 1980'lerde Çin'e ilk gittiğimde, Şangay'da bir pazarda gözüme çarpmıştı. Bir maymun beyniydi. Onun nerelerde ve nasıl yenildiği konusunda meraklandım ve araştırma yaptım. Bana bir hayvan pazarından bahsettiler. Gittiğimde maymunlar, kedi, köpek, yarasa ve farklı yılan türleri vardı. Canlı maymun yenme operasyonu çok ciddi maliyetli bir işti. O yüzden girmedim. 5 bin dolar gibi bir rakam istediler çünkü ve 1980'lerde o rakam büyük bir rakamdı.

Pazarlara gittiğimde şaşırmadım. Ben ön yargılı değildim. Endonezya'da Bali'de Müslümanların yaşadığı bölgelerde yine bu

tür canlıların, hem çiğ hem de pişirilmiş halinin pazarlanmasına tanık oldum. Hayvan pazarlarında benim gördüğüm köpekti,

yarasaydı, lizard dedikleri büyük kertenkelelerdi. Farklı türlerde yılanlardı. Bunlar yeniyordu.

O gittiğim vahşi hayvan pazarlarında satılanlar, o bölge insanlarının günlük beslenmesinde ihtiyaç duydukları şeylerdi. Bunları inanç sistemi içerisinde değil, metabolizmalarının ihtiyaç duyduğu protein ve vitaminlere göre istiyorlar.

Aral, koronavirüs salgınına neden olan yarasaların sadece Çin'de değil, dünyanın farklı yerlerinde yendiğine de tanık olduğunu söyledi.

Aral, kendisinin de yarasa yediğini söyleyerek şunları kaydetti: "1987-89 yıllarında ve 1992'de Borneo Yağmur Ormanlarında ve 1988'de Amazon Ormanlarında çok uzun süreler kaldım ben. O süre içinde beni konuk eden yerlilerin her türden canlıyı yemelerine tanık oldum. Yarasa bugün gündemde olan canlı. Yerliler belli dönemlerde avlayıp yiyorlar. Ben de onlarla beraber yedim. Bizim illa bizim gibi yemiyor deme alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. Niye yendiğini niye yiyorları sorgulamadan önce niye biz bu paradan başka bir şey görmeyen gözümüzle o havzaları korumak yerine, yok edip yerine kendi çıkarlarımıza uygun tarım alanlarını inşaat alanlarına çeviriyoruz veya dokunulmamış yağmur ormanları yerine ananas veya palmiye türündeki bitkileri ekiyoruz diye sormamız lazım. Düşünebiliyor musunuz tüm dünyanın bizim sadece klasik bildiğimiz pizza, pirinç pilavı ve mantı yediğini."

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