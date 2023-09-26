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        Haberler Magazin 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' sezonu açtı

        'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' sezonu açtı

        'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2', sezonu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:02
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        Hareketlere başladılar
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        BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri geçtiğimiz akşam 'Çok Güzel Hareketler 2' ile devam etti.

        Bu sezon Harbiye'de ilk kez sahne alan 'Çok Güzel Hareketler 2', kendilerini seyretmeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı. 18 kişiden oluşan oyuncu kadrosu ve sezona özel hazırladıkları yeni skeçleriyle 'Çok Güzel Hareketler 2'nin ekibi sezonu başlamanın heyecanı içinde olduklarını söyledi

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        #Çok Güzel Hareketler 2
        #atakan çelik
        #safa sarı
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