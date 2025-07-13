Ünlü komedyen Colin Jost, eşi Scarlett Johansson'ın 'Jurassic World: Yeniden Doğuş' (Jurassic World Rebirth) filmindeki rol arkadaşı Jonathan Bailey ile kırmızı halıdaki öpüşmeleri hakkında konuştu. Sosyal medyada dönen yoğun söylentilerin farkında olduğunu belirten Jost, sosyal medyadaki tepkileri "çılgınca" olarak nitelendirdi.

Scarlett Johansson - Jonathan Bailey

Scarlett Johansson, filmin haziran ayında yapılan Londra galasında Jonathan Bailey'i dudaklarından öperek büyük bir yankı uyandırmıştı. 2020'de Jost ile evlenen ve ertesi yıl çocukları Cosmo'yu dünyaya getiren ünlü oyuncu, aynı ayın ilerleyen günlerinde filmin New York galasında Bailey'i tekrar öpmüştü.

Scarlett Johansson - Colin Jost

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Entertainment Tonight'a konuşan Colin Jost; "Jurassic Park diliyle konuşmak gerekirse sanırım şöyle diyebiliriz: Saldırı her zaman hiç beklemediğiniz dinozordan gelir. O kadar tehdit varken bunun Jonathan olmasını beklemezdim" dedi.

"İnsanlar bunu gerçekten çok büyütüyor" diyen komedyen, "Jonathan, açık eşcinsel bir adam. Bana en büyük tehdit oymuş gibi gelmedi" şeklinde yorum yaptı.