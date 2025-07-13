Colin Jost'tan eşi Scarlett Johansson'ın rol arkadaşıyla öpüşmesine yorum geldi
Komedyen Colin Jost, eşi Scarlett Johansson'ın kırmızı halıda 'Jurassic World: Yeniden Doğuş'taki rol arkadaşı Jonathan Bailey'i öpmesine dair yorumda bulundu
Ünlü komedyen Colin Jost, eşi Scarlett Johansson'ın 'Jurassic World: Yeniden Doğuş' (Jurassic World Rebirth) filmindeki rol arkadaşı Jonathan Bailey ile kırmızı halıdaki öpüşmeleri hakkında konuştu. Sosyal medyada dönen yoğun söylentilerin farkında olduğunu belirten Jost, sosyal medyadaki tepkileri "çılgınca" olarak nitelendirdi.
Scarlett Johansson - Jonathan Bailey
Scarlett Johansson, filmin haziran ayında yapılan Londra galasında Jonathan Bailey'i dudaklarından öperek büyük bir yankı uyandırmıştı. 2020'de Jost ile evlenen ve ertesi yıl çocukları Cosmo'yu dünyaya getiren ünlü oyuncu, aynı ayın ilerleyen günlerinde filmin New York galasında Bailey'i tekrar öpmüştü.
Scarlett Johansson - Colin Jost
Entertainment Tonight'a konuşan Colin Jost; "Jurassic Park diliyle konuşmak gerekirse sanırım şöyle diyebiliriz: Saldırı her zaman hiç beklemediğiniz dinozordan gelir. O kadar tehdit varken bunun Jonathan olmasını beklemezdim" dedi.
"İnsanlar bunu gerçekten çok büyütüyor" diyen komedyen, "Jonathan, açık eşcinsel bir adam. Bana en büyük tehdit oymuş gibi gelmedi" şeklinde yorum yaptı.
Çıktığı bir TV programında konuyla ilgili bir sorunun yöneltildiği Scarlett Johansson, bunların arkadaşça öpücükler olduğunu söylemiş ve internetteki tepkiler sorulunca da "Bu günlerde beni hiçbir şey şaşırtmıyor ama evet, verecek çok sevgim var, ne diyebilirim ki?" demişti.