Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ankara'da 193 bin dolar çalan 3 hırsız, Çorum'da yakalandı

        ANKARA'da yabancı uyruklu bir kişiye ait araçtan 193 bin dolar çalan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Çorum'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:27 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 193 bin dolar çalan 3 hırsız, Çorum'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANKARA'da yabancı uyruklu bir kişiye ait araçtan 193 bin dolar çalan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Çorum'da yakalandı.

        Ankara´da, ev almak için döviz bozdurmaya giden yabancı uyruklu B.H.´nin aracındaki çantada bulunan 193 bin dolar, 3 kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında; hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Y.D. (32), B.Ç. (31) ve İ.S. (42) isimli 3 şüpheli olduğu belirlendi. Şüphelilerin Çorum'da yaşadıklarının belirlenmesi üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, özel eğitim alan çocukları ağırladı
        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, özel eğitim alan çocukları ağırladı
        Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapa...
        Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapa...
        Hitit Üniversitesinde "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" kuruldu
        Hitit Üniversitesinde "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" kuruldu
        Ankara'da otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklan...
        Ankara'da otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklan...
        Tarlasında tarihi olduğu düşünülen küp buldu
        Tarlasında tarihi olduğu düşünülen küp buldu
        Osmancık Belediyesinde görevli işçilere 7 bin lira seyyanen zam
        Osmancık Belediyesinde görevli işçilere 7 bin lira seyyanen zam