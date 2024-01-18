Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, özel eğitim alan çocukları ağırladı

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kentteki özel eğitim alan çocukları İl Emniyet Müdürlüğünde ağırladı.

Pehlivan, programda Çorum Anadolu Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Sohbet sonrası öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü binasını gezerek, birimleri tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler ayrıca, sergi salonunda sergilenen, geçmişten bugüne polis teşkilatı ile ilgili kullanılan araç gereçlerle dönemlere ait kıyafetler hakkında görevlilerden bilgi aldı.