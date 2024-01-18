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        Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde benzin yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:12 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:12
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        Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde benzin yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Samsun-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında Göksel Acar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen benzin yüklü tır devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle tankerdeki yakıt yola döküldü.

        Benzinin alev alma tehlikesi nedeniyle yolun kaza olan bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ayrıca tanker çevresindeki yaklaşık 100 metrelik alanda güvenlik şeridi oluşturuldu.

        Araçtaki benzinin aktarılması için Kırıkkale'den bir başka tankerin gelmesinin beklendiği, yolun yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

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