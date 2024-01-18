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        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı, karayolu trafiğe kapandı

         ÇORUM'da,kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrildiği kazada sürücü yaralandı, karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:40
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        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı, karayolu trafiğe kapandı
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         ÇORUM'da,kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrildiği kazada sürücü yaralandı, karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Ankara karayolu Arifegazili köyü mevkisinde meydana geldi. Göksel Acar yönetimindeki akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen tanker nedeniyle Çorum- Ankara ve Çorum- Samsun karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ve belediye ekipleri de yol temizleme çalışması başlattı. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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