Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı gözaltına alındı.
Ali Ö. (41) ve Murat Ö'yü (40), kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Turan B. (29) hakkında İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı.
Şüphelinin, 2 kişiden, işe yerleştirme vaadiyle toplam 97 bin 275 lira aldığı belirlendi.
Teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.