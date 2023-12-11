Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Şampiyonaya aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 30 ilden 200 sporcu katıldı.

Federasyonun aldığı kararla turnuvaya eski milli güreşçi Mahmut Atalay'ın ismi verildi.

Kentteki yeni spor salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 50, 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılıyor.

Turnuvanın ikinci gününde ise 53, 57, 62, 68, 76 kilolarda müsabakalar yapılacak.

2024 olimpiyat elemeleri ve kalifikasyon turnuvalarının kadrolarının belirlenmesi beklenen şampiyona, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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