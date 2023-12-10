Çorum'da araçla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı Çorum'un Alaca ilçesinde, aracıyla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, aracıyla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı.

Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde, dün gece bisikletiyle ilerleyen Mehmet Koca'nın (59) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan sürücünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı belirledi. Sürücü S.K, 06 TVT 06 plakalı aracıyla Akören köyünde yakalandı. S.K, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, Koca'nın cenazesi, Sebilullah Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Alaca Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.