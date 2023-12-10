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        Çorum'da araçla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, aracıyla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:55 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:55
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        Çorum'da araçla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, aracıyla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı.

        Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde, dün gece bisikletiyle ilerleyen Mehmet Koca'nın (59) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan sürücünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı belirledi. Sürücü S.K, 06 TVT 06 plakalı aracıyla Akören köyünde yakalandı. S.K, polis merkezine götürüldü.

        Bu arada, Koca'nın cenazesi, Sebilullah Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Alaca Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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