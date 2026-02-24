Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da badem ağaçları erken çiçek açtı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde badem ağaçları şubatta çiçeklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:11
        Kentte hava sıcaklıklarının birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

        Normal seyrinde mart sonunda çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembeye büründü.


        Öte yandan, ilçede mevsim normallerine dönen hava sıcaklığının hafta sonuna kadar sıfır ile 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

