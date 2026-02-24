Çorum'da badem ağaçları erken çiçek açtı
Çorum'un Dodurga ilçesinde badem ağaçları şubatta çiçeklendi.
Giriş: 24.02.2026 - 12:11 Güncelleme:
Çorum'un Dodurga ilçesinde badem ağaçları şubatta çiçeklendi.
Kentte hava sıcaklıklarının birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.
Normal seyrinde mart sonunda çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembeye büründü.
Öte yandan, ilçede mevsim normallerine dönen hava sıcaklığının hafta sonuna kadar sıfır ile 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri