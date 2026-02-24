Kargı'da anasınıfı öğrencileri iftar için yoğurt mayaladı

Çorum'un Kargı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında mutfak atölyesinde yoğurt mayaladı. Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sütün yoğurda dönüşüm sürecini uygulamalı olarak gözlemledi. Minik öğrenciler, kendi hazırladıkları yoğurdun iftar sofrasında yer alacak olmasının heyecanını yaşadı. Uygulamalı etkinliklerin öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.