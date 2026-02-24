Çorum Valisi Çalgan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programına katıldı

Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla düzenlenen programda Vali Çalgan, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.



Vakıf kültürünün temsil ettiği paylaşma ve dayanışmanın, ramazan ayının bereketiyle daha da anlam kazandığını belirten Çalgan, iftar programının düzenlenmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.



İftar programına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Şengül Koncagül, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ile İl Müftüsü Şahin Yıldırım da katıldı.

