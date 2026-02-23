Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Kargı'da kayıp buzağı 72 saat sonra dron ile bulundu

        –Çorum'un Kargı ilçesinde kaybolan buzağı, dron destekli arama çalışması sonucu 72 saat sonra bulundu.

        Giriş: 23.02.2026 - 20:11
        Yeşilköy köyünde Osman Deveci’ye ait işletmeden kaçan buzağı için Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Dron destekli arama çalışmasında yeri belirlenen buzağı, işletmeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çeltik tarlasında bulundu.

        Bulunduğu yerden alınan buzağı sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

