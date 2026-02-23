Canlı
        Çorum Haberleri

        Çorum'da ayağı yıkıldığı için ulaşıma kapanan köprünün yanına portatif köprü yapılıyor

        Çorum'un İskilip ilçesinde debisi yükselen çay nedeniyle ayağı yıkılan köprünün yanına portatif köprü yapılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:46 Güncelleme:
        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Çomu Çayı'nın debisinin yükselmesinden dolayı İskilip-Tosya kara yolu üzerindeki köprünün bir ayağının yıkıldığını hatırlattı.

        Ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve incelemelerin yapıldığını belirten Polat, yolda ulaşımın tekrar sağlanması için portatif köprü yapılacağını kaydetti.

        İş makinelerinin bugün çalışmaya başladığını ve portatif köprünün mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Polat, ayağı yıkılan köprünün tamamen yıkılarak yerine yenisinin yapılması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

