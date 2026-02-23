Canlı
        Çorum Haberleri

        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Plakaları henüz öğrenilemeyen K.A. idaresindeki hafif ticari araç ile B.A'nın kullandığı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla özel hastaneye başvurdu.

        Hafif ticari aracın sürücüsüne sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, yaralılardan H.A. da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle hasar gören araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

